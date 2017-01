Gemeente investeert 300.000 euro in Inspiratie Inc

ALMERE – De gemeente Almere gaat 300.000 euro investeren in de inzet van Inspiratie Inc. Dit maakt de plaatsing van een ’Sustainer Home’ (duurzaam en flexibel bouwsysteem) mogelijk aan de Estafettelaan in het Fanny Blankers Koen Park, dicht bij het AZC.

De maatschappelijke organisatie zal daar een nieuw Centrum voor Kind en Familie (Akwabaa) inrichten en deze ruimte gaan gebruiken in plaats van de ruimte die zij eerder hadden in het Taalcentrum. Dit moet, in combinatie met de activiteiten op de twee andere locaties, bijdragen aan integratie, participatie en ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie. Meestal gaat het om mensen met een vluchtelingen of migrantenverleden en het doel is om hen te begeleiden richting betaald werk en gezonde deelname aan de samenleving.

Wethouder Participatie, werk en Inkomen Froukje de Jonge: „Inspiratie Inc is bijzonder en deze stevigere samenwerking betekent een bredere keuze voor Almeerders die gebruik maken van ondersteuning bij het vinden van een plek in onze samenleving. Dit is iets wat ook de gemeenteraad graag wil en ik ben blij daar op deze manier vorm aan te kunnen geven.”

Door de bijdrage van de gemeente verwacht Inspiratie Inc het nieuwe onderkomen in het voorjaar te kunnen openen. Medeoprichter Sandra Manintveld is daar blij mee. „Wij ondersteunen mensen die op afstand staan van de samenleving en wij brengen hen door tal van projecten en activiteiten in contact met elkaar en met Almere. Dit is waardevol voor deze mensen en voor de stad. Het is ook geweldig nieuws voor veel kleine burgerinitiatieven en zelforganisaties die wij ondersteunen en verder ontwikkelen.”

Bestuursvoorzitter Amal Abbass-Saal voegt daar aan toe: „Wij bouwen actieve en creatieve gemeenschappen van mensen van alle culturen, leeftijden en kwetsbaarheden en stimuleren sociaal ondernemershap en dit helpt om ons grote netwerk breed in Almere in te kunnen zetten.”

Inspiratie Inc werkte al vanuit BuurT-Thuis Akwaaba in Tussen de Vaarten en zal in 2017 het werk uitbreiden naar BuurT-Thuis Karibu op de Odeonstraat in Almere Stad en BuurT-Thuis Diamondiaal in Almere Oosterwold. De groene projecten in de BuurT-Tuinen verdeeld over de stad worden ook voortgezet.