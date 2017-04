Gelijkspelend AS’80 vergeet te scoren

BUSSUM – Kans op kans kreeg AS’80 tijdens de uitwedstrijd tegen Allen Weerbaar uit Bussum, maar de bal wilde er niet in. Overigens kregen de Almeerders ook veel kansen tegen, maar tot tegentreffers kwam het evenmin. Ondanks twee penalty’s, beide ploegen mochten een keer aanleggen vanaf elf meter, eindigde de wedstrijd in 0-0.

AS’80 is door het gelijkspel van maandagmiddag al acht wedstrijden op rij ongeslagen, maar toch was coach Sandor Augustijn niet tevreden met de remise. Want ondanks dat de eerste helft qua balbezit en hoeveelheid kansen voor Allen Weerbaar was, waren de Almeerders in de tweede helft heer en meester. Tientallen kansen werden niet benut. ,,Dus als ik het zo bekijk, vind ik dat we hier geen punt winnen, maar twee punten verliezen. We hadden vandaag gewoon moeten scoren. We gaan nu niet meer voor het kampioenschap, maar richten ons nu echt op de derde periode. De laatste vier wedstrijden worden voor ons belangrijk.”

Derde periode

AS’80 staat nu vierde in de vierde klasse F, maar heeft tien punten minder dan koploper Real Sranang, zeven punten minder dan nummer twee Nederhorst en vijf punten minder dan nummer drie Allen Weerbaar. De eerste drie plaatsen geven recht op nacompetitie, maar Augustijn gaat er na het gelijkspel tegen uitgerekend Allen Weerbaar dus niet meer vanuit dat AS’80 nog een plek zal stijgen. In de derde periode staan de Almeerders echter één punt achter Allen Weerbaar. De ploeg uit Bussum ontvangt de komende weken echter nog een aantal hoog geklasseerde tegenstanders, terwijl AS’80 een op papier makkelijker schema heeft. ,,We zetten dus vol in op die derde periode en hopen op die manier toch nog nacompetitie veilig te stellen.”

Gemiste penalty

Augustijn baalde vooral van de door AS’80 gemiste penalty, die drie minuten voor het eindsignaal werd toegekend. Na de zoveelste goede actie van Mike Lochtenberg werd de vleugelspeler in het strafschopgebied onderuit gehaald. Dylan Dokter schoot de penalty vervolgens in de onderhoek, maar de keeper van Allen Weerbaar strekte zich volledig uit en tikte de bal toch bij de paal weg. ,,Terwijl Dylan altijd hard en hoog binnenschiet. Zonde hoor, zo vlak voor het einde. Dat zal je altijd zien.”

De wedstrijd werd overigens gespeeld op een allesbehalve goed veld. De bal stuiterde regelmatig van de voeten van de spelers weg. ,,Daardoor waren ze drukker bezig met concentreren om de bal goed aan te nemen, dan met vooruit denken. Dat is wel een nadeel als je zelf kunstgras hebt. Dan ben je dit niet meer gewend”, aldus Augustijn.