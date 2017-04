Geitjes Willem en Maxima geboren op Koningsdag Een van de koningsgeitjes, hier één dag oud. Foto: Stad & Natuur

Almere – Op Koningsdag zijn er twee geitjes geboren op de kinderboerderij in het Den Uylpark, een jongen en een meisje: Willem en Maxima. De geitjes zijn een kruising tussen een Nubische geit en een Toggenburger. De moedergeit had nog geen naam en is nu Trix genoemd, omdat zij op Koningsdag bevallen is. ,,Het gaat ontzettend goed met de kleintjes. Het is een gezellige boel in de stal met alle geitjes en de moeders, want de babyboom is hier in volle gang”, aldus Anita Seele, beheerder van de kinderboerderij.