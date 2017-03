Geen uitspraak in kort geding om rekening exorbitant politiefeest

ALMERE – Hij wilde ’zijn hardwerkende mensen eens extra verwennen’. Daarom moest er op kosten van de belastingbetaler meer champagne worden aangerukt en moesten de artiesten extra lang optreden. Het kon Frank Giltay, de inmiddels opgestapte voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, niet gauw gek genoeg zijn. Maar de korpsleiding wel, zo bleek donderdag tijdens een kort geding over onbetaalde nota’s voor twee dinnershows voor politiemensen. Ruim een jaar later zijn die namelijk nog steeds niet betaald. Het Almeerse evenementenbureau De Jong Boekingen zegt nog ruim 20.000 euro te krijgen van de politie. Geld dat ze voorschoot voor feestjes op hotelboot SS Rotterdam en het Amstelhotel.

Maar de korpsleiding vindt de administratie van De Jong dermate chaotisch dat ’de juistheid van de facturen’ twijfelachtig is. Offertes en facturen zijn volgens de politie na de feestjes meerdere keren aangepast. En de partijtjes werden achteraf opvallend genoeg steeds duurder. „De kosten zijn drie keer over de kop gegaan”, aldus de raadsman van de politie.

Logisch, zegt de 34-jarige Claudia de Jong. Tijdens de festiviteiten bleef Giltay om extra diensten vragen. „Hij wilde zijn mensen verwennen. Zo is Frank nou eenmaal”, zei De Jong na de zitting. En De Jong heeft gewoon zoals het hoort geleverd. Er mag nu dan een walm van corruptie om de feestjes hangen, De Jong had op dat moment geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van haar klanten. „De gasten liepen nota bene in politie-uniform rond”, aldus De Jong, die Giltay al jaren kent uit Almere.

De rechter deed donderdag geen uitspraak. Ze adviseerde beide partijen om opnieuw om de tafel te gaan. Anders draait de zaak uit op ’een kostbare en complexe bodemprocedure’. Daarbij zou Frank Giltay dan onder ede gehoord moeten worden om vast te stellen of hij inderdaad al die extra diensten heeft besteld. Met alle publiciteit van dien, waarschuwde de rechter.

De Jong wil graag onderhandelen over een oplossing, maar de politie wilde daar gisteren nog niks over zeggen. Mochten ze er onderling niet uitkomen, dan doet de rechter alsnog over twee weken uitspraak.

Corruptieschandaal

Het kort geding zet het corruptieschandaal in de top van de Nationale Politie na een periode van relatieve rust weer vol in de schijnwerpers. Er lopen nog verschillende onderzoeken, waaronder een strafrechtelijk onderzoek naar Giltay. Maar naar de rol van voormalig korpsbaas Gerard Bouman loopt nog een parlementair onderzoek. Het parlement wil onder meer weten of Bouman de steun van de COR voor beleidsbeslissingen heeft gekocht door het met geld smijten door Giltay en consorten oogluikend toe te staan.