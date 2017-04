Geen nieuw rijbewijs wegens verdenking stiekem drinken

ALMERE – Een 47-jarige inwoonster van Almere is vergeefs tegen het CBR naar de Raad van State gestapt voor een nieuw rijbewijs. De hoogste bestuursrechter heeft beslist dat het CBR haar terecht verdenkt van drankmisbruik.

Om die reden krijgt de Almeerse van het CBR geen verklaring van geschiktheid waarmee ze een nieuw rijbewijs kan aanvragen. Volgens de instantie wijken haar bloedwaarden af zoals bij alcoholisten het geval is. De vrouw zelf zegt dat de afwijkingen het gevolg zijn van het gebruik van het antidepressivum Venlafaxine. Volgens de Raad van State toont medisch onderzoek door het CBR aan dat alcoholmisbruik niet is uit te sluiten. „Het is aan de betrokkene om aan te tonen dat er andere oorzaken zijn”, schrijft de Raad van State in de uitspraak. Haar eigen huisarts verklaarde dat alcoholmisbruik ’minder waarschijnlijk’ is maar die verklaring vindt de Raad van State niet genoeg.

De Almeerse zou sinds 2013 geen alcohol meer gedronken hebben. Zij probeerde in 2014 een nieuw rijbewijs te krijgen omdat haar rijbewijs was ingevorderd. Toen zij in 2014 door een psychiater van het CBR werd gekeurd adviseerde die om de vrouw voor een jaar een geschiktheidsverklaring te geven. Een andere medisch adviseur van het CBR vroeg de psychiater om opheldering omdat zijn advies afweek van het medische rapport uit 2013. In een tweede advies verscherpte de psychiater zijn conclusie. Hij adviseerde het CBR de geschiktheidsverklaring te weigeren. Het CBR nam dit over. Volgens de Raad van State zijn de medische onderzoeken zorgvuldig verlopen.