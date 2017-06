Geen Gouden Strop, wel lovende woorden voor Ilse Ruijters

ALMERE – Geen Gouden Strop, maar wel lovende woorden voor de Almeerse schrijfster Ilse Ruijters. De prestigieuze prijs voor de beste Nederlandstalige thriller ging naar het boek Tot stof van Felix Weber. Vol spanning zaten de vijf genomineerde schrijvers donderdagavond in de uitzending van RTL Late Night, waar de winnaar bekend werd gemaakt. ,,Ik heb een geweldig leuke avond gehad. Natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet heb gewonnen, maar alleen al de nominatie heeft me ontzettend veel opgeleverd”, reageert Ruijters. ,,Late Night is door 2 miljoen mensen bekeken en die hebben toch maar mooi allemaal mijn boek gezien!”

De Almeerse was genomineerd met haar tweede boek Later als ik dood ben. Met haar debuut De onderkant van sneeuw won ze al de Hebban Debuutprijs voor het beste thrillerdebuut. Voor Later als ik dood ben dook Ruijters in de wereld van de tbs-kliniek. Het verhaal gaat over Elin, die ontdekt dat haar verleden één grote kluwen leugens is. Wie zijn haar echte ouders? En wie is zijzelf eigenlijk? Er is maar één plek waar ze antwoorden denkt te kunnen vinden: in het criminele circuit. Ze zegt haar vertrouwde leven op en accepteert een baan in een tbs-kliniek, waar ze al snel ontdekt dat aan elk antwoord een prijskaartje hangt.

Ruijters was al blij verrast toen ze hoorde dat ze op de longlist stond voor de Gouden Strop. Dat ze uiteindelijk bij de vijf genomineerden zat, was iets dat ze al helemaal niet verwacht, zo vertelde ze eerder. Er waren in totaal 83 boeken ingezonden, waaruit de vakjury een keuze heeft gemaakt. Volgens juryvoorzitter Anniko van Santen waren alle vijf genomineerde boeken stuk voor stuk van hoge kwaliteit. Die mooie woorden kan Ruijters in elk geval in haar zak steken. Voor wie haar boek nog niet heeft gelezen: er komt nu ook een midprice editie uit van Later als ik dood ben. ,,Dus iedereen die denkt: ik moet hem nu toch maar eens gaan lezen kan dat voordelig doen”, aldus de schrijfster.

De Gouden Strop bestaat dit jaar 31 jaar en is een initiatief van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs. Er is een geldprijs van 10.000 euro aan verbonden en een sculptuur. De uitreiking van de prijs was het startsein voor de Spannende Boeken Weken 2017 van 9 tot en met 25 juni.