Geen glas en sterke drank op festival Gestrand

Almere – Bezoekers van het festival Gestrand, dat zaterdag 15 juli van 12.00 tot 24.00 uur plaatsvindt op het Almeerderstrand, mogen dit jaar geen sterke drank en flessen van glas meenemen. ,,We betreuren de wijzigingen maar zullen ons moeten houden aan de landelijke wet- en regelgeving. Wij willen dan ook iedereen oproepen hier rekening mee te houden en het samen met ons zo soepel mogelijk te laten verlopen”, zo laat de organisatie weten in een bericht op Facebook.

Vorige week kreeg de organisatie van het jaarlijkse festival te horen dat de bezoekers van Gestrand géén alcohol meer het festivalterrein op mogen nemen. ,,Na veel werk gestopt te hebben in een nieuw veiligheidsplan hebben we met de gemeente een aantal afspraken gemaakt. We gaan controleren op alcoholgebruik onder de 18, neem voor de zekerheid je ID mee, bij twijfel kunnen we checken. Bij de ingang controleren we tassen op sterke drank en glas, dit is beide niet toegestaan. Bier dus in een blikje in plaats van een flesje en wijn dus niet in glazen flessen.”

Gestrand is nog steeds gratis toegankelijk en bezoekers mogen nog steeds hun eigen eten en drinken meenemen. Over zorgt Stad & Natuur dit jaar voor een gratis pendeldienst. De Stad & Natuurbus brengt bezoeker van het festival kosteloos van Station Almere Poort naar het festivalterrein, Strandbad Duin. Vol is vol. Is er geen plek meer in de bus, dan is het een kleine 20 minuten lopen. De bus vertrekt vanaf 14:00 uur elk (heel) uur vanaf Station Almere Poort richting Gestrand en elk uur (half) (behalve 18:30) vanaf Gestrand naar Almere Poort. Het laatste ritje van de bus is om 21:30 uur richting Almere Poort. Kijk voor meer informatie over het festival op www.gestrand.org of de Facebookpagina van het evenement.