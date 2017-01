Geen benefiet voor veroordeelde voetbalvader

ALMERE – De Amsterdamse voetbalvereniging Nieuw West United neemt afstand van berichten in diverse media dat de club een benefiettoernooi zou organiseren voor de voetbalvader die is veroordeeld voor de dood van de Almeerse grensrechter Richard Nieuwenhuizen.

De club zegt nooit de bedoeling te hebben gehad de veroordeelde financieel te hulp te schieten, zegt voorzitter Mehdi Harboul. „We zouden zoiets nooit doen en we hebben er als bestuur ook niets mee te maken. Die man moet zijn eigen rotzooi opruimen”, aldus de voorzitter van de 400 leden tellende vereniging.

Hij zegt dat hij en zijn medebestuursleden ontdaan zijn door de suggestie dat zijn club 60.000 euro bijeen zou willen voetballen voor de veroordeelde man. „Ik heb er vannacht niet van kunnen slapen, we staan hier volledig buiten en die man is ook geen lid van onze club.” Harboul heeft een intern onderzoek aangekondigd en zegt niet te weten hoe zijn club bij de kwestie betrokken is geraakt.

De 41-jarige Almeerse grensrechter overleed in 2012 nadat hij volgens de rechter ’als een voetbal’ tegen zijn hoofd was geschopt, onder anderen door de veroordeelde voetbalvader. Dat gebeurde tijdens de ontspoorde wedstrijd tussen Nieuw Sloten en Buitenboys.

De dader moet een schadevergoeding van 60.000 euro betalen om aan een extra gevangenisstraf van een jaar te ontkomen. De overheid schoot dat bedrag voor als schadevergoeding aan de nabestaanden.

El-Hasan D. kreeg voor zijn rol in de kwestie zes jaar gevangenisstraf opgelegd, maar is inmiddels weer vrij. Zijn broer wil met een benefiet en een inzamelingsactie dat geld op tafel krijgen om een hernieuwde gevangenisstraf te voorkomen.

Dat initiatief leidde tot grote commotie. Het Amsterdamse gemeenteraadslid Peter Kwint (SP) stelde maandag vragen aan het gemeentebestuur of een voetbalclub zich wel moest bezighouden met financiële steun aan de veroordeelde voetbalvader. Hij vroeg zich verder af of de voetbalclub iets had geleerd van de dood van de grensrechter.

Na de reactie van voorzitter Harboul heeft Kwint zijn vragen inmiddels ingetrokken en noemt hij het ’een uitstekende reactie van Nieuw West United’.