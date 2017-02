Geblesseerde Braken wordt duidelijk gemist bij City

ALMERE – Dat doelpunten maken een kwaliteit is staat als een paal boven water. Dat bij Almere City die kwaliteit af en toe wordt gemist werd vrijdagavond tegen FC Oss opnieuw duidelijk. De Almeerders kwamen ondanks dat er in het eigen Yanmar Stadion drie keer werd gescoord toch niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen de Brabanders.

De drie doelpunten van City vielen na rust toen de ploeg met 2-0 achterstond en daar zat de crux. Want de Brabanders kregen voor de pauze eigenlijk maar twee mogelijkheden, een penalty die werd benut door Tom Boere en een schot van Dominique Kivuyu, en de Almeerders hadden tal van kansen. ,,Het is zeker een kwaliteit en zonder de spelers die er staan te kort te willen doen, kan ik wel zeggen dat zij die kwaliteit niet zo hebben als bijvoorbeeld onze geblesseerde spits Sven Braken. We hebben gewoon teveel kansen nodig voor we tot scoren komen. Daarnaast krijgen we de doelpunten vervolgens ook te makkelijk tegen. We zagen dat vorige week tegen Cambuur(1-0-verlies, red.), maar nu dus weer. We waren heer en meester, kregen de meeste kansen en spelen dan toch gelijk. Voetballend hebben we het gewoon goed gedaan en na de 0-2 komen we eigenlijk eenvoudig op 3-2 voor. Daarna komen zij via Boere, in mijn ogen gelukkig, op 3-3. We krijgen daarna nog wat kansjes en die benutten we dan niet. Dat is de kwaliteit waar ik het dan over heb”, aldus trainer Jack de Gier vrijdagavond na de wedstrijd.

Voor City maakten Jeffrey Rijsdijk, Sherjill Mac-Donald en Soufyan Ahannach de goals, maar dat was dus niet genoeg voor de winst. ,,We hebben inderdaad echt genoeg kansen gehad, maar uiteindelijk ben ik toch ook nog blij dat het 3-3 wordt, want ook zij kregen in de slotfase nog mogelijkheden en voor hetzelfde geld gaan zij er alsnog met de winst vandoor. Die Boere heeft blijkbaar momenteel het geluk dat wij nu even niet hebben”, keek doelpuntenmaker Rijsdijk terug op het duel.

Komende vrijdag moet City uit naar MVV, de voormalige ploeg van spits Braken die momenteel zo wordt gemist bij de Almeerders. In de eerste ontmoeting, in Almere, maakte Braken er nog twee tegen zijn oude werkgever. Na afgelopen vrijdag staat Almere City op plaats acht in de Jupiler League. Overigens is het de verwachting dat Braken dit reguliere seizoen niet meer aan spelen toe gaat komen. Hij is nog herstellende van een operatie aan zijn knie. Hij hoopt er tijdens de playoffs, als die worden gehaald, weer bij te zijn.

Jeroen Oosterheert