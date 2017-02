Garage-eigenaar opgepakt in onderzoek naar dood Jdesse Boerenveen

WORMERVEER – De 46-jarige eigenaar van de garage in Wormerveer waar de omgekomen Jdesse Boerenveen is vastgehouden en mishandeld, is opgepakt. De politie heeft mogelijk meer verdachten op het oog.

Dat meldt Het Parool dinsdag. Het zou gaan om de 46-jarige Jeffrey K.

Boerenveen werd in december dood aangetroffen bij het Gooimeer in Almere. Hij zou geldschulden hebben gehad en werd om die reden gegijzeld en mishandeld door twee mannen en een vrouw.

Volgens Het Parool is hij daarna door een groep zwaardere criminelen opgehaald uit de garage en naar Almere gebracht. Na een mislukte bemiddelingspoging zou Boerenveen zijn omgebracht.

Een persoon die als een van de laatsten bij Boerenveen was, werd op 12 december neergeschoten op IJburg in Amsterdam. Hij werd in het ziekenhuis gearresteerd. De politie hoopt nog twee andere personen die Jdesse voor het laatst levend hebben gezien te kunnen arresteren.