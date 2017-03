Froukje de Jonge lijsttrekker voor CDA bij gemeenteraadsverkiezingen

ALMERE – CDA-wethouder Froukje de Jonge wordt de lijsttrekker voor het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Die worden volgend jaar op 21 maart gehouden.

Het CDA is de eerste partij die de lijsttrekker voor de verkiezingen bekend heeft gemaakt. De Jonge werd tijdens de deze week gehouden ledenvergadering unaniem gekozen. Volgens de leden weet ze het CDA in Almere een gezicht te geven en op de kaart te zetten. ,,Ik ben blij met de herverkiezing en zo kunnen we het CDA geluid, dat een uniek geluid is in onze stad, goed laten horen”, zo laat De Jonge in een persbericht van de partij weten.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen haalde het CDA twee zetels en werd Froukje de Jonge wethouder van onder meer armoedebeleid, 45+ werkloosheid en huiselijk geweld.