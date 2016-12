Fris het nieuwe jaar in duiken

ALMERE – Een duik in het koude water is voor velen een mooie manier om fris aan het nieuwe jaar te beginnen. Ook in Almere worden op 1 januari meerdere Nieuwjaarsduiken gehouden.

Op het surfstrand in Haven wordt de 34e Nieuwjaarsduik georganiseerd. Om 12.00 uur geeft burgemeester Franc Weerwind het startschot voor de duik in het Gooimeer. Omkleden kan in de kantine van Windsurf Vereniging Almere Centraal en na afloop is er warme snert (gesponsord door Unox) en worden Unox-mutsen en duikdiploma’s uitgereikt. PvdA-mensen schenken warme Glühwein en chocolademelk. Deelname is gratis voor iedereen (mits gezond en zonder hartklachten en kinderen onder begeleiding van een volwassene en in het bezit van een zwemdiploma). Ook is er op 1 januari een Surfwedstrijd in Haven. Opgeven kan via peter.schluter@hotmail.com.

Naakte nieuwjaarsduik

Naturisten Sport Vereniging Waterlelie organiseert voor de eerste keer ’de naakte nieuwjaarsduik’, een nieuwe traditie op 1 januari. Om 14.00 uur springen naturisten naakt het water in op het zuidelijk deel van het Almeerderstrand, dat afgelopen zomer werd aangewezen als locatie voor naaktrecreatie.

Beatrixpark

De Gateway Diner organiseert een nieuwjaarsduik in het Beatrixpark. Ook dit moet een nieuwe traditie worden. Om 12.00 uur duiken de deelnemers het water in en daarna kunnen zij zich opwarmen met een gratis beker warme chocolademelk.