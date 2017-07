Fotoreportage werkzaamheden verbreding A6

ALMERE – De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 zijn sinds april van dit jaar in volle gang. Dit heeft verschillende keren gevolgen gehad voor verkeer van en naar Almere.

Om een beeld te geven van wat er allemaal gedaan wordt, heeft Rijkswaterstaat een fotoreportage van het werk gemaakt. De reportage is hier te bekijken.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden waar verkeer hinder van gaat ondervinden vinden plaats in het eerste weekend van september. Van vrijdagavond 1 september 20.00 uur tot zondagochtend 3 september 10.00 uur is de A6 in beide richtingen afgesloten tussen Almere Stedenwijk en het knooppunt Almere.

Omleidingen

Het verkeer wordt dan omgeleid via de A27 en de A1. Het lokale verkeer kan gebruikmaken van de Hogering en Buitenring in Almere.

De A6 Almere wordt afgesloten in verband met de sloop van het westelijke deel van het viaduct Buitenhout (Tussenring). Er komt een nieuw, breder viaduct in verband met de verbreding van de A6.