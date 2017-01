Fotocolumns Limonard gebundeld

ALMERE – Almere is Fine! Onder die titel zijn er ruim tachtig fotocolumns van Almeerder Carol Limonard gebundeld verschenen die eerder onder het pseudoniem PIX al op internet of op andere plekken werden gepubliceerd.

Limonard laat met zijn verhalen en foto’s Almere op een eigen wijze zien. ,,Het begon met een artikel van Linda Graanoogst (voormalig journalist bij Almere deze Week, red.) waarin ze betoogde dat we eens moesten ophouden met het leveren van kritiek op Almere. Als ik me goed herinner doelde ze op de grachtengordel en het dedain waarmee er over Almere werd bericht in de media. Ik voelde me ook aangesproken. Ik had ook dikwijls kritiek op Almere, terwijl ik over veel dingen best tevreden was. Ik besloot mijn blik eens te gaan richten op dingen die positief waren. En die op te schrijven, zomaar, omdat ik het leuk vind om te schrijven (en te fotograferen). Zo ontstonden er fragmenten die ik ik combineerde met foto’s.”

De foto’s en teksten hebben nagenoeg allemaal een dubbele lading. Het imago van Almere komt uiteraard aan bod, maar ook Almere City Marketing, parkeergarages of vragen die bij Limonard opkomen als hij iets ’alledaags’ ziet. Hij geeft daarbij af en toe een advies en is regelmatig kritisch. ,,Als ik met de beste wil van de wereld niet positief kan zijn, dan komt het in aanmerking voor ‘advies’. Bijvoorbeeld als de alledaagse werkelijkheid niet te rijmen is met bestuurlijke idealen. Maar normaal gesproken komt iets in aanmerking als het me bezighoudt, als ik het jammer vind dat maar weinig mensen bepaalde dingen weten. Of als ik ergens langs rijd en me voor de zoveelste keer afvraag, bijvoorbeeld: waarvoor zijn die drijvende gebouwen in Pampushaven. Nu het boek uit is zeggen hoor ik regelmatig: ‘Dat wist ik allemaal niet.’ En dat positieve is een bewuste keus geweest. Een houding die ik iedereen kan aanraden, want het voelt goed. Soms is kritiek onvermijdelijk. Maar het betekent denk ik wel dat ik iets de moeite waard vind. Dat ik zou willen dat het anders was, verbeterd werd.”

Limonard vergelijkt zijn fotocolumns met de verhalen van A.L. Snijders, een pseudoniem van Peter Cornelis Müller, die wordt gezien als de uitvinder van het genre zeer korte verhalen. Het boek van Limonard is onder meer te koop als e-book via Boenda.nl, maar ook bij VVV Almere.