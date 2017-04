Fors meer verzuim op scholen

ALMERE – Er is in het schooljaar 2015-2016 fors meer gespijbeld door leerlingen op Almeerse scholen. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente.

In totaal gaat het volgens het verslag om een stijging van 32 procent. Concreet betekent dit dat er 4,1 procent van de in totaal ongeveer 35.000 Almeerse scholieren meer dan regelmatig niet op school is. De toename van bijna drieduizend meldingen wordt deels toegewezen aan het verbeterde systeem dat wordt gehanteerd en dat scholen alerter zijn op verzuim. In het schooljaar 2014-2015 ging het nog om een percentage van 3,6 procent. ,,Het verbeteren van de verzuimmeldingen heeft als resultaat gehad dat scholen meer melden, met als gevolg dat we meer zien”, aldus wethouder René Peeters van Onderwijs in het voorwoord van het verslag. ,,We krijgen wel te vaak meldingen die onvoldoende informatie bevatten over het verzuim. Actie ondernemen is dan moeilijk. Daarin willen we verbeteren.”

Uit het verslag blijkt ook dat er het afgelopen schooljaar in totaal 128 leerlingen langer dan vier weken thuis hebben gezeten en niet naar school gaan. De helft van die leerlingen vond voor het einde van het schooljaar wel weer een nieuwe school. De thuiszitters die op een MBO-school zaten werden allemaal weer geplaatst. Om thuiszitters sneller te herplaatsen gaat de gemeente met onder andere de onderwijsinstellingen, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg een convenant afsluiten waardoor sneller gehandeld kan worden.