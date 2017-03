Fontanapad lange tijd dicht

ALMERE – Het Fontanapad is vanaf maandag 27 maart tot halverwege 2019 dicht. Het fiets- en wandelpad wordt afgesloten tussen de McDonalds en Thermen La Mer.

Ter plaatse is een omleidingsroute aangegeven via het Bergsmapad en het Farflerpad. Deze route is 600 meter langer, dat betekent ongeveer twee minuten extra reistijd. Bekijk de kaart voor de afsluiting en omleidingsroute.

Rijkswaterstaat maakt op de plek van het huidige Fontanapad de nieuwe aansluiting van de Noorderdreef met het nieuwe busstation boven de A6. Voor de veiligheid van de fietsers is het nodig om het fiets- en wandelpad tijdens de werkzaamheden af te sluiten.

Vanaf medio 2019 gaat de nieuwe verbinding ter hoogte van de McDonalds en Thermen La Mer open voor fietsers, voetgangers, auto’s en bussen.