FNV toch aan tafel met Zorggroep, maar zal niet tekenen

ALMERE – Vakbond FNV gaat toch met de directie van Zorggroep Almere om tafel om het nieuwe sociaal plan te bespreken voor de ruim 2600 medewerkers. Ondertekenen gaat echter niet gebeuren zo land de eis van geen gedwongen ontslagen niet wordt ingewilligd, zo zegt Maureen van der Pligt van de FNV.

,,We willen wel weten wat er nog meer besproken gaat worden en dus nemen we de uitnodiging die de directie ons heeft gestuurd aan”, aldus Van der Pligt.

De verwachting van Van der Pligt is dat er eind juni opnieuw wordt gesproken over het nieuwe sociale plan. Volgens Van der Pligt is er onder het personeel onrust ontstaan na de berichtgeving van vorige week. ,,We hebben van meerdere leden van ons begrepen dat er personeel is dat het niet eens is met het standpunt van de Ondernemingsraad(OR). Die gaven namelijk aan dat ze onze eis niet meer van deze tijd vinden, maar blijkbaar zijn onze leden het daar niet mee eens. Ik verwacht dat daar ook nog gesprekken over gevoerd gaan worden.”

Wilma Akkerhuis, voorzitter van de OR laat in een reactie weten dat haar die geluiden ’nog niet hebben bereikt’. ,,Daarnaast hebben we als OR nog overleg met de bonden en ook met de Raad van Bestuur. Ik ben nog aan het broeden op hoe we er toch uit kunnen gaan komen. We zijn als OR geen partij, maar kunnen wel aansturen op een oplossing en daar hoop ik op. Ik heb de hoop nog niet opgegeven dat we er niet uit gaan komen”, laat Akkerhuis weten.