FNV stapt uit overleg sociaal plan Zorggroep

ALMERE – Vakbond FNV Zorg en Welzijn is uit het overleg met de directie van Zorggroep Almere gestapt over een nieuw sociaal plan voor de ruim 2.600 medewerkers. De directie wil in het nieuwe plan de mogelijkheid tot gedwongen ontslagen openhouden. Voor de bond een breekpunt in de onderhandelingen.

,,Wij kunnen en willen niet vastleggen in een sociaal plan dat er geen gedwongen ontslagen vallen. We streven er wel naar, maar kunnen het niet garanderen. We leven nou eenmaal in een andere tijd en kunnen, als we het al vast zouden willen laten vastleggen, waarschijnlijk ook niet waarmaken”, reageert Frédérique Mensink namens De Zorggroep op het besluit van de FNV. ,,We hebben in juni weer een overleg hierover met de bonden. Met de andere bonden zitten we wel nog aan tafel en we hopen dat de FNV ook weer aan gaat schuiven, want we streven er naar om een sociaal plan te hebben dat door alle bonden wordt gesteund”, vult Mensink aan.

Volgens Maureen van der Pligt, onderhandelaar namens de FNV, is het echter niet nodig om de mogelijkheid voor gedwongen ontslagen op te nemen en daarom is het voor haar ook een breekpunt geweest. ,,Het gaat namelijk om een sociaal plan met een doorlooptijd van twee jaar en wij zien dat er juist weer meer middelen vanuit Het Rijk gaan komen. Als het om een reorganisatie gaat vanwege te weinig inkomsten dan zou het kunnen, maar dit gaat om een doorlopend plan voor een bepaalde periode en er komt juist meer geld. Waarom zou je het dan opnemen? We hebben de uitnodiging voor een nieuw gesprek ontvangen, maar we zullen dit plan niet ondertekenen als de mogelijkheid tot gedwongen ontslagen er in blijft staan”, aldus Van der Pligt.

Wilma Akkerhuis, voorzitter van de ondernemingsraad van de Zorggroep, laat weten dat de gesprekken over een sociaal plan tussen de directie en de bonden al een tijdje lopen en de partijen zijn volgens haar ook wel dichterbij elkaar gekomen.

,,Als ondernemingsraad zijn wij geen partij in de onderhandelingen, maar we volgen het natuurlijk nauwgezet. Ik heb niet echt het idee dat ze er uit gaan komen. De bonden liggen namelijk ook niet allemaal op één lijn”, zegt Akkerhuis. ,,Ikzelf vind de eis van de FNV niet echt meer van deze tijd. We leven immers in 2017 en niet meer in 1968, maar blijkbaar is het voor de FNV een harde eis.”