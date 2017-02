Floriade BV rolt plannen voor Arboretum uit

ALMERE – De Floriade BV houdt volgende week een kickoff voor ondernemers uit de groene sector en gaat de plannen voor het Arboretum bekend maken. Het Arboretum, een verzameling bomen, moet het hart van de Floriade worden.

De BV gaat dat samen doen met de stichting De Groene Stad. In deze stichting zitten bedrijven uit de tuinbouwsector. ,,De verzameling moet het groene fundament van de Floriade worden. Dus voor het evenement in 2022 en de woonwijk na afloop”, legt Jan-Willem Griep, financieel directeur van de Floriade BV uit. Winny Maas is de landschapsarchitect die het grotere plan voor het evenement en de woonwijk heeft getekend en Niek Roozen, een andere landschapsarchitect, heeft in dat plan de bomen-, planten- en bloemenverzameling ingevoegd.

Het moet een verzameling van A tot en met Z worden. ,,En dan wordt met de A linksboven begonnen en wordt geëindigd met de Z linksonder in het grote vierkant dat weer is onderverdeeld in kleinere vierkanten van ongeveer dertig bij vijftig meter”, vervolgt Griep. ,,Om die vierkanten komen dan bomen te staan die beginnen met de letter en zo krijg je een hele verzameling over het terrein. Die verzameling moet te maken hebben met de thema’s van de Floriade, dus onder meer voedsel en gezondheid. Er zijn behoorlijk wat arboreta, maar een dergelijk arboretum bestaat nog niet.”

Tijdens het evenement dat in KAF aan de Esplanade wordt gehouden wordt er met geïnteresseerde ondernemers verder invulling aan gegeven. Roozen gaat daarbij aangeven welke kansen en mogelijkheden er zijn voor de ondernemers. Het evenement is gratis te bezoeken. Klik hier voor meer informatie.