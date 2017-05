Flinke ’wenfile’ door nieuwe wegsituatie A1

ALMERE – Het verkeer op de A1 bij knooppunt Muiderberg moest gisteren duidelijk wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Verkeer richting Almere moet voortaan links aanhouden in plaats van rechts en voor de richting Amersfoort moet rechts worden aangehouden in plaats van links. Het leidde tot een flinke file van bijna tien kilometer. Automobilisten die uit de macht der gewoonte de mist in gingen, moesten bij de volgende afslag omkeren. Wanneer je per ongeluk richting Almere rijdt is dat overigens wel lastig, want de verbindingsboog van de A6 naar de A1 richting Hilversum en Amersfoort is deze hele maand nog dicht.

,,Het is niet gek dat mensen moeten wennen, dat is iets waar we rekening mee hadden gehouden”, reageert Erik Suik van Rijkswaterstaat. ,,Automobilisten gingen bij de eerste blauwe borden al een keuze maken voor Almere of ’t Gooi, waardoor het verkeer tot daar met wat vertraging te maken kreeg. We hebben er wel alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat weggebruikers in ieder geval op de hoogte waren van de verandering.” Hoewel vanaf Amsterdam het verkeer met tientallen borden gewezen wordt op de veranderde verkeerssituatie negen kilometer verderop bij Muiderberg gingen toch veel automobilisten de fout in.

„Door de nieuwe situatie op de A1 kwam ik twintig minuten te laat bij een afspraak bij Amersfoort. De macht der gewoonte zorgde ervoor dat ik bijna in Almere belandde”, aldus Willem Held. „Mijn gedachten waren elders en m’n automatische piloot stuurde me veilig over de weg. Maar dit keer wel in de verkeerde richting en dat had ik pas door toen ik links en rechts water zag.” Vervolgens bleek de verbindingsboog naar de A1 ook nog eens afgesloten te zijn en moest Held doorrijden naar Muiden alvorens daar de goede weg weer te kunnen nemen.

,,Automobilisten die per ongeluk naar Almere rijden hebben drie opties”, vertelt Suik. ,,Doorrijden op de A6 en dan via de A27 naar Amersfoort rijden; de afslag Muiderberg pakken en via het Naarderbos en Naarden richting de A1 rijden of de eerste afslag Muiderberg pakken, de A1 richting Amsterdam weer opgaan en dan via de afslag Muiden/Weesp opnieuw de A1 weer oprijden richting Hilversum en Amersfoort.”

Extra rijstrook

Monique VE laat in een reactie op Facebook weten dat het wat haar betreft prima te doen was. ,,Verrassing, op de A6 ook nog eens een baan extra, dus top!” Op de A6 ligt sinds maandagochtend vanuit Amsterdam inderdaad een extra, derde, rijstrook tussen Almere Havendreef en Almere Stad. ,,De A6 is tot Almere Havendreef al verbreed naar vier keer twee rijstroken, maar vanaf daar ging de A6 weer naar twee rijstroken. Met deze extra rijstrook wordt de overgang van vier naar twee rijstroken beter geleid”, aldus Suik. ,,De rijbanen zijn door de extra rijstrook wel smaller geworden, waardoor de maximum snelheid wordt aangepast van 120 naar 100 kilometer per uur.”

Volgens de Verkeers Informatiedienst (VID) is de situatie bij het knooppunt Muiderberg in elk geval flink verbeterd en krijgen de 100.000 weggebruikers die dagelijks Muiderberg passeren veel meer ruimte op de weg ter beschikking. ,,Dat moet veel problemen oplossen in de toekomst”, aldus woordvoerder Patrick Potgraven.