ALMERE – Verkeer van Almere naar Lelystad moet maandag aan het einde van de middag rekening houden met flinke vertraging op de A6 bij Almere. Het verkeer kon lange tijd alleen gebruik maken de vluchtstrook vanwege een ongeval.

Volgend de VerkeersInformatieDienst (VID) vloog een personenauto over de kop. De auto is geborgen. De snelweg is tegen 17.45 uur weer vrijgegeven.

Automobilisten deden volgens de ANWB meer dan een uur langer over hun reis. Rond 16.45 uur stond er een file van 6 kilometer.