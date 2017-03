Flevoziekenhuis opent weer afdeling na uitbraak Norovirus

ALMERE – Het Flevoziekenhuis in Almere heeft maandagmiddag de verpleegafdeling Interne geneeskunde/Oncologie weer geopend. Deze afdeling en de afdeling Chirurgie waren sinds donderdag 9 maart dicht door een uitbraak van het Norovirus.

De uitbraak van het virus is nog niet voorbij, laat het ziekenhuis weten. Maar op de verpleegafdeling Chirurgie is nu een samengestelde afdeling opgezet voor patiënten die besmet zijn met het virus.

Hierdoor kon de afdeling Interne geneeskunde/Oncologie weer in gebruik worden genomen voor de opname van nieuwe patiënten. Voor de verpleegafdeling Chirurgie geldt nog steeds een opnamestop. De extra (hygiëne)maatregelen blijven voorlopig van kracht om verspreiding van het virus te voorkomen.

In de verklaring benadrukt het ziekenhuis dat het over voldoende opnamecapaciteit beschikt en dat de spoedeisende zorg is gegarandeerd.