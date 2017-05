Flevoziekenhuis, Brassband Almere en mijlpaal 200.000 inwoners genomineerd

ALMERE – Het 25-jarige Flevoziekenhuis, de 35 jarige Brassband Almere of de mijlpaal dat Almere vorig jaar de 200.000ste inwoner mocht verwelkomen. Dat zijn de drie nominaties voor de 43ste tegel van de Walk of Fame die door het centrum van Stad loopt.

In februari konden nominaties worden doorgegeven en nu kan worden gestemd op de door een commissie geselcteerde onderwerpen. Dat kan tot en met 15 juni door hier te klikken.

De jury maakt daarna de winnaar bekend en de 43ste tegel wordt op zaterdag 9 september onthuld op de Citadel in het centrum. De Walk of Fame Almere is een cadeau van Rabobank Almere aan de gemeente Almere ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum. Elk jaar tot en met 2043 schenkt Rabobank Almere de gemeente en haar inwoners een nieuwe tegel.

Afgelopen jaar werden twee tegels onthuld. Eén voor oud-burgemeester Annemarie Jorritsma en één voor theatergezelschap Vis á Vis.