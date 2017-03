Finalisten Kunstbende bekend

ALMERE – Tientallen Flevolandse jongeren streden zondag in Corrosia om een plekje in de landelijke finale van Kunstbende, de wedstrijd voor jong creatief talent. Tijdens de Flevolandse voorronde werden de deelnemers in verschillende categorieën beoordeeld door een driekoppige vakjury.

Door naar de landelijke finale zijn Shelley Wiersma in de categorie Expo, Lin Schalken in zowel de categorie Theater als de categorie Muziek, Veronique Bosch in de categorie Dans en Caitlin van der Schoor in de categorie Fashion. Iddy is door naar de halve finale DJ op 10 juni in AIR Amsterdam. Daarnaast werden er tijdens Kunstbende Flevoland ook prijzen uitgereikt aan de nummers twee en drie: United dance flow, Kunststoff en Donnaclair , DJ Pattin, Ies Kaczmarek, Amber Steijvers, Norah Jane, Tavo X Osa, Yasmine en Drama Queens.

De landelijke finale is op 1 juli in de Westergasfabriek in Amsterdam. Wie de Flevolandse talenten daar wil komen aanmoedigen kan kaarten bestellen via de website www.kunstbende.nl. De winnaars van de landelijke finale mogen later dit jaar optreden voor een groot publiek op een mainstage, van Mysteryland tot het International Film Festival Rotterdam.