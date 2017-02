Finale lijkt ver weg voor badmintonners

DEN HAAG – De Almeerse badmintonners hebben zondagmiddag slechte zaken gedaan door de eerste van twee halve finales van DKC te verliezen. In een zinderende wedstrijd, vol met spanning, trok Almere na bijna vierenhalf uur spelen aan het kortste eind. Er moest zelfs een zogenaamde Golden Game gespeeld worden om de wedstrijd te beslissen.

Na acht partijen stond het namelijk 4-4, maar omdat er een winnaar moest komen, was een Golden Game nodig. Die beslissende game over 21 punten werd gespeeld door Léon Nottelman en Adam Hall, maar zij verloren met 16-21 van Michiel Kruyt en Joran Kweekel. Voor Nottelman behoorlijk zuur, zeker omdat hij zijn reguliere partij, namelijk de herensingle, ook al ruim had verloren. ,,Daar baal ik nog het hardst van. Ik heb een zware werkweek achter de rug, maar ik had echt zin in de wedstrijd. Op de een of andere manier kwam het er vandaag niet uit.”

Uithuilen

Almere begon voortvarend aan de wedstrijd. Zowel het mannendubbel (2-1) als vrouwendubbel (2-1) werd gewonnen. Vervolgens verloor Nottelman zijn enkelspel dus met ruime cijfers (21-9 en 21-8). Opvallend was dat het leek alsof Nottelman constant achter de feiten aan liep en het niveau niet aankon. Dit seizoen kwam de dit jaar aangetrokken speler sowieso al nauwelijks tot overwinningen. ,,Ik heb alles geprobeerd, maar niks leek te lukken. Toch ga ik er iedere wedstrijd weer blanco en met goede moed in. Vandaag speelde ik bizar slecht, dat geef ik toe. Nu is het uithuilen, morgen mogen we nog balen, maar dan moeten we weer vooruit kijken.”

Na Nottelman trok Manon Sibbald haar enkelspel met 2-0 naar zich toe en zette Almere daarmee op 3-1. Vervolgens verloor Aram Mahmoud zijn enkelspel met 0-2, maar deed Madouc Linders wel wat van haar werd gevraagd door met 2-1 te winnen. In de gemixte dubbels, waarvan Almere er vanwege de 4-2 stand dus maar één hoefde te winnen om de eerste halve finale naar zich toe te trekken, ging het echter mis. Beide partijen gingen verloren en toen de beslissende Golden Game ook werd verloren, was er dus vooral onthutsing. ,,Je zou zeggen dat we die 4-2 voorsprong in partijen niet meer uit handen mochten geven”, sprak coach Erik Staats. ,,Maar het is geen voetbal. Zo werkt het in het badminton nu eenmaal niet.”

Niet voorspellen

Staats had overigens wel de pech dat hij in de beslissende Golden Game geen beroep meer kon doen op Dave Khodabux, die last had gekregen van een blessure. Hij moest dus Nottelman inzetten. ,,En nee, die had inderdaad zijn dag niet”, zag ook Staats. ,,Het blijft sport, je kunt dat niet voorspellen”, beschermde hij zijn speler meteen een beetje. ,,Hij komt tempo te kort en misschien is hij niet helemaal afgetraind, maar hij heeft wel de meeste ervaring met Golden Games.”

Op 26 februari speelt Almere nogmaals tegen DKC. Als die wedstrijd wordt gewonnen, wordt er nog diezelfde dag een beslissende partij gespeeld om te bepalen wie in maart de finale om de landstitel mag spelen tegen Velo.