Filmmakers gezocht voor tweede Avond van de Almeerse Film

ALMERE – Na de eerste editie in het najaar van 2016 organiseert CineCrowd met steun van het Cultuurfonds Almere en Omroep Flevoland ook dit jaar weer de Avond van de Almeerse Film. Vanaf vandaag kunnen Almeerse filmmakers zich hiervoor inschrijven. De korte films gaan uiteindelijk in Kinepolis Almere in première en maken kans op de Almeerse filmprijs de Gouden Wilg.

Voor de Avond van de Almeerse Film worden vier teams van Almeerse filmmakers geselecteerd die allen een korte film mogen maken. Een jury van filmprofessionals zal uit de inzendingen vier filmplannen selecteren. Vorig jaar bestond de jury uit regisseur Eddy Terstall, producent San Fu Maltha en regisseur Saskia Diessing. Filmplannen kunnen vanaf vandaag tot uiterlijk 1 juni worden ingeleverd. Ga voor inschrijving en voorwaarden naar avondvandealmeersefilm.nl.

Vanuit het Cultuurfonds Almere krijgt elk geselecteerd team vervolgens 2.500 euro, op voorwaarde dat zij zelf via CineCrowd minimaal 7.500 euro crowdfunden om hun film te kunnen maken. Hiermee willen het Cultuurfonds en CineCrowd het cultureel ondernemerschap van lokale creatieven stimuleren en begeleiden.

Geselecteerde filmmakers volgen een traject waarbij zij van begin tot eind inhoudelijke en productionele begeleiding krijgen van CineCrowd, zoals een workshop crowdfunding, hulp bij het opstellen van een campagneplan voor de crowdfunding en ondersteuning bij het verfilmen van het verhaal.

Filmprijs Gouden Wilg

Op de Avond van de Almeerse film gaan de films uiteindelijk in première en wordt de Gouden Wilg uitgereikt voor de Beste Almeerse Film. Daarnaast is er de Pioniers Award voor de Artistiek Meest Gedurfde Film. De winnaar van de Gouden Wilg krijgt een geldprijs van 2000 euro en een wisseltrofee die is ontworpen door de Almeerse kunstenaar Frans van de Ven. De winnaar van de Pioniers Award wint 500 euro. Vorig jaar werd de Pioniers Award door Yorel Caïro & Tristan Wirabangsa met hun film Baker Boyz. De Gouden Wilg ging naar Bram Koedam & Leon Jackson met hun film Stripheldenbuurt.

Films op Omroep Flevoland

De vier films uit 2016 worden in het paasweekend vertoond op Omroep Flevoland. De samenwerking met Omroep Flevoland zal ook in 2017 zorgen voor een TV-première, waarbij de films na de feestelijke première in Kinepolis Almere te zien zullen zijn op Omroep Flevoland.

Kijk voor meer informatie op www.avondvandealmeersefilm.nl