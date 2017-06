Filmmakers geselecteerd voor tweede Avond van de Almeerse Film

ALMERE – Drie teams van Almeerse filmmakers zijn geselecteerd voor de Avond van de Almeerse Film. Deze wordt voor de tweede keer georganiseerd door CineCrowd, in samenwerking met Cultuurfonds Almere en Omroep Flevoland.

„Deze tweede editie zijn er weer hele bijzondere plannen bij ons ingediend. Daaruit zijn twee documentaires en één fictiefilm gekozen”, aldus Almeerder Floris Parlevliet, artistiek leider van CineCrowd. „Wat opviel is dat deze drie inzendingen allen op hun eigen manier naar het huidige leven kijken. Dat gaat een hele mooie Avond van de Almeerse Film opleveren.”

Films kosten geld en de filmteams dienen dan ook zelf 7.500 euro bij elkaar te crowdfunden via CineCrowd. De eerste bijdrage van 2.500 euro krijgen de teams van Cultuurfonds Almere. Volgens cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet draagt de Avond van de Almeerse Film bij aan het stimuleren van het makersklimaat en het cultureel ondernemerschap van de makers. „Tijdens het traject worden nieuwe Almeerse filmmakers begeleid bij het maken van een korte film. Niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. En doordat meerdere teams samen hun film maken, wordt de impact nog groter. Een geweldige kans voor nieuwe Almeerse filmmakers.”

Avond van de Almeerse Film

De drie geselecteerde projecten zullen vanaf 14 juli een maand lang hun project crowdfunden via CineCrowd. In oktober vinden vervolgens de eerste draaidagen plaats en half december gaan de drie films in première tijdens de Avond van de Almeerse Film. Hier wordt ook De Gouden Wilg uitgereikt: een geldprijs en een wisseltrofee die op dit moment in het bezit is van de winnaars van vorig jaar: Leon Jackson en Bram Koedam. Daarbij zullen alle films worden uitgezonden door samenwerkingspartner Omroep Flevoland, zodat de hele provincie de films kunnen bekijken.

Geselecteerde inzendingen

SCRATCHED BLUE SKY – een fictiefilm van Cyrus Esfandiari:

Regisseur Cyrus Esfandiari en producent Masood Banozadeh zijn beiden vluchtelingen uit Iran. Cyrus heeft al jaren ervaring als regisseur en schrijver en Masood als cameraman en producent. Met de film SCRATCHED BLUE SKY vertellen ze het emotionele verhaal en de traumatische gevolgen van een jonge medevluchteling Farah die naar Nederland is gekomen.

THE MESSENGER: Wat spreek jij goed Nederlands – een documentaire van Mo Hersi:

Mo Hersi is een echte duizendpoot. Profvoetballer, zelfstandig ondernemer, inspirerend comedian, filmmaker, Mo kan zeggen dat hij het allemaal beheerst. Op de Avond van de Almeerse Film zien we zijn documentaire waarin hij 800km door Nederland heeft gelopen als Messenger. Dit is een persoon die vroeger, en tegenwoordig nog steeds in bepaalde landen, een boodschap over brengt van de ene persoon naar een ander. Niks geen WhatsApp of email, gewoon storytelling van mens tot mens. Mo laat in zijn documentaire zien hoe er wordt gekeken en wordt omgegaan met vluchtelingen in Nederland.

Rebekka en Eduard – een documentaire van Sherazade Fritze:

Sherazade is een enorm betrokken Almeerder met haar hart in de cultuur. Dansen, acteren muziek en films maken, ze doet het allemaal. Vanuit haar betrokkenheid maakte ze onlangs kennis met twee inwoners van de stad die eigenlijk iedereen kent, maar niemand écht heeft ontmoet: Rebekka en Eduard, een stel dat al geruime tijd door Almere zwerft. „Ik ga het stel een maand volgen en het publiek zich laten verwonderen over deze twee iconische inwoners van Almere.”

Meer informatie is te vinden op de website www.avondvandealmeersefilm.nl en vanaf 14 juli staan bovengenoemde projecten live op www.cinecrowd.com.