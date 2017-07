Filmmakers Avond van de Almeerse Film lanceren crowdfunding campagnes

Almere – Drie Almeerse filmploegen lanceren vrijdag 14 juli hun crowdfunding campagnes voor de Avond van de Almeerse Film. Vanaf 20.00 uur zullen de filmmakers aan alle geïnteresseerden in Café op 2 aan het Stadhuisplein vertellen wat hun projecten inhouden en waarom het belangrijk is dat de films worden gemaakt. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk.

Het gaat om korte films waarvan twee documentaires en één fictie. Binnen 30 dagen proberen de teams hun streefbedrag te bereiken via bijdragen van particulieren en bedrijven. Het eindbedrag wordt vervolgens met een kwart van het totaal aangevuld door samenwerkingspartner Cultuurfonds Almere. De films worden gaan uiteindelijk in première tijdens de Avond van de Almeerse Film, een initiatief van crowdfundingsplatform CineCrowd om de creatieve filmindustrie in de stad te stimuleren. Dit is de tweede editie en tijdens deze filmavond wordt net als vorig jaar weer de Almeerse filmprijs Gouden Wilg uitgereikt.

De films

Rebekka en Eduard is een documentaire van Sherazade Fritze waarin zij deze zwervende Almeerders een maand lang op de voet volgt. ,,Ik ga het publiek zich laten verwonderen over deze twee iconische inwoners van Almere. Hun leven is verwonderlijker dan iedereen had kunnen bedenken”, aldus Fritze.

Cyrus Esfandiari maakt met producent Ron Groenewoud de fictie film getiteld Scratched Blue Sky. Ze vertellen hierin het emotionele verhaal van een jonge medevluchteling Farah in een Nederlandse AZC met een zwaar trauma waar familie en vrienden zich geen raad mee weten.

In THE MESSENGER: Wat spreek jij goed Nederlands volgen we de ex-vluchteling Mo Hersi op zijn wandeltocht door Nederland. Hij laat zien hoe het is voor een vluchteling om lopend van plek naar plek te gaan, zonder geld en middelen. Tegelijkertijd laat hij de functie zien van een Messenger: een persoon die het nieuws en verhalen rondbrengt als er geen radio of tv is.

Kijk voor meer informatie op www.avondvandealmeersefilm.nl.