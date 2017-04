Figuranten gezocht voor derde seizoen Nieuwe Buren

ALMERE – De serie Nieuwe Buren krijgt opnieuw een vervolg. De opnames voor het derde seizoen zijn begonnen. Meespelen? MULTA Casting is op zoek naar figuranten uit Almere.

De jongere generatie speelt in Nieuwe Buren 3 een belangrijke rol. Zo komen Abby Hoes en Tobias Kersloot in de Almeerse Zonnewijk wonen. Zij zijn in het echte leven ook een stel, net als de koppels Daan Schuurmans en Bracha van Doesburgh, Fedja van Huêt en Karina Smulders en Thijs Römer en Katja Schuurman uit de voorgaande seizoenen. Daarnaast zal nog een aantal nieuwe gezichten te zien zijn in de serie. Zo worden ook Fockeline Ouwerkerk en Tibor Lukács nieuwe bewoners van de Zonnewijk. Wie van de cast uit het tweede seizoen, dat momenteel op tv te zien is, terugkeert wordt later bekendgemaakt.

De opnames vinden plaats van april tot juli 2017. Vanaf volgende week mag MULTA Casting figuranten gaan inzetten voor deze spannende serie. Lijkt het je leuk om op de site te staan en ben je beschikbaar, schrijf je dan in via www.multacasting.nl. Figuranten ontvangen 30 euro cash voor een hele draaidag en de opnames vinden vooral plaats in Almere. Wie ingeschreven staat krijgt wekelijks een mail met de draaidagen en bij interesse kun je daar op reageren.

Volg de Facebookpagina van Nieuwe Buren om te horen wanneer Nieuwe Buren 3 wordt uitgezonden.