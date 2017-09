Fietsendief aangehouden in Almere

ALMERE – Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op het Spoorbaanpad in Almere nadat hij een fiets had gestolen uit de nabijgelegen Schoutgarage.

De politie kreeg rond 3.00 uur melding van cameratoezicht dat ‘een bekend persoon’ over de Schoutstraat liep. Bij de Schoutgarage zag de melder dat de man ‘rommelde’ bij een aantal gestalde fietsen.

Na een paar minuten stapte de man op een fiets en reed weg in de richting van het Spoorbaanpad. Uit het zicht van de camera’s bovendien.

Met verschillende eenheden zocht de politie vervolgens de omgeving af. Op het Spoorbaanpad werd de fiets teruggevonden en even later troffen agenten ook de verdachte aan. De diefstal kon echter niet hard worden gemaakt.

Omdat agenten in de Schoutgarage een onderzoek instelden en daar een opengebroken slot aantroffen, kon de man even later alsnog worden aangehouden.

De recherche heeft de zaak in onderzoek. De eigenaar van de fiets kan zich melden bij de politie.