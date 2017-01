Fietscrossbaan naast velden AS’80

ALMERE – Naast de voetbalvelden van AS’80 en de daar onlangs aangelegde parkeerplaats is door de gemeente een fietscrossbaan aangelegd. De BMX-baan is volgens mede-initiatiefnemer Almeerder Ronald Slink openbaar toegankelijk en hij hoopt dat er uiteindelijk een club ontstaat.

,,De baan is ontworpen door Arthur van Velden en ontstaan toen de gemeente die parkeerplaats ging aanleggen. Het idee bestond al langer, maar doordat er zand en modder weggehaald moest worden voor die parkeerplaats is het balletje gaan rollen. We hadden er al eens over geïnformeerd, want ik ging met mijn zoon eerder naar het Gooi waar ze wel enkele banen hebben,maar toen bleek er nog niet veel mogelijk. Via de gemeente zijn we nu hiervan op de hoogte gebracht en nu hoop ik dat we door kunnen pakken en de baan helemaal af kunnen maken, maar dat dit is gedaan is natuurlijk al super”, vertelt Slink.

De gemeente laat weten dat dit inderdaad een eerste aanzet is en dat er nu overlegt wordt over het toekomstig gebruik en onderhoud aan deze nieuwe baan. Die is nu nog modderig en behoorlijk nat, maar de bedoeling dat er een racegedeelte en een freestyledeel gaat komen. Slink houdt momenteel met meerdere belangstellende de boel een beetje in de gaten en hoopt dat de baan niet gesloopt wordt. ,,Er staan nu geen hekken om heen, maar op het moment is het ook niet prettig om er met brommers of zo overheen te crossen. Die komen er niet door, maar als het straks warmer en droger wordt dan hoop ik toch dat we misschien de boel kunnen gaan afschermen, want anders ben ik bang dat de baan zo wordt vernield.”