Stichting KinderCasla draagt Klokhuis over aan gemeente

Almere – Stichting KinderCasla heeft Het Klokhuis vrijdag in eigendom overdragen aan de gemeente Almere. Het markante gebouw wordt ook wel liefkozend ‘de roze taart’ genoemd en die werd bij deze gelegenheid ook aangesneden door burgemeester Franc Weerwind. Zo’n veertig kinderen van basisschool De Achtbaan waren bij de feestelijke overdracht aanwezig.

Het Klokhuis is in 2011 geopend door, toen nog, prinses Maxima, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van kindertelevisieprogramma Het Klokhuis. Er was een prijsvraag uitgeschreven onder kinderen om een duurzaam gebouw te ontwerpen. De ideeën van zes kinderen zijn verwerkt in het ontwerp: het werd een grote roze taart met een kers bovenop.

De bouw van het gebouw is destijds mogelijk gemaakt door gemeente, provincie en een aantal bedrijven. Daarna heeft de Stichting KinderCasla het gebouw beheerd en educatie verzorgd voor kinderen over duurzaam bouwen en wonen en gezond leven. Sinds 2014 heeft Stad & Natuur Almere deze taak overgenomen. Afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken geweest tussen de gemeente Almere, Stichting KinderCasla en Stichting Stad & Natuur Almere. De uitkomst hiervan is dat de gemeente het gebouw heeft aangekocht van KinderCasla en Stad & Natuur de komende vijf jaar de opdracht geeft het gebouw te programmeren.

De zingende rondleider Daniel van der Zee geeft samen met vrijwilligers rondleidingen door het bijzondere gebouw. De techniekworkshops en educatieve kinderfeestjes geven kinderen en hun ouders bijvoorbeeld inzicht in hoe zonne- en windenergie werkt. Verder plant Stad & Natuur komend najaar een boomgaard aan rondom het Klokhuis waar bewoners straks kunnen genieten van de appeltjes en kunnen meehelpen om de bomen te snoeien.