Feestelijke plaatsing straatnaambord Buitenplaats Oorsterwold

ALMERE – Wethouder Tjeerd Herrema heeft zaterdag samen met een toekomstige bewoner het straatnaambord Buitenplaats Oosterwold geplaatst.

Een feestelijk moment van een bijzonder 12 hectare groot woonpark met royale kavels, waarop de bewoners geheel vrij zijn in de keuze van hun woning. Compleet met veel groen en stadslandbouw. De aanleg van de infrastructuur van de eerste fase van Buitenplaats Oosterwold is gestart.

Het woonpark bevindt zich in het buitengebied van Almere (Hout) dat zelfvoorzienend en organisch tot stand komt. De bewoners zelf zijn planoloog en ontwikkelaar tegelijkertijd. In Buitenplaats Oosterwold wordt daarbij professionele hulp geboden. Buitenplaats Oosterwold trekt vanwege zijn ligging en de nabijheid van het Gooi ook veel mensen van over de brug aan, uit Hilversum, Laren en Amsterdam. De 63 kavels zijn inmiddels bijna uitverkocht.

Het plaatsen van het straatnaambord gebeurde in bijzijn van de gebiedsregisseur van Oosterwold, medewerkers van de gemeente Almere en Zeewolde, het Waterschap en de Provincie en natuurlijk de toekomstige bewoners zelf.