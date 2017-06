Feestelijke Opening Reigers Inn

Almere – Het oude Casla-gebouw aan het Weerwaterplein wordt vrijdag 23 juni officieel omgedoopt tot Reigers Inn, een nieuwe plek in Almere voor kunst en cultuur. De Reigers Inn is ontstaan vanuit De Blauwe Reiger, broedplaats voor kunstenaars en creatieve ondernemers in Almere haven. In het nieuwe, tweede onderkomen wil De Blauwe Reiger de talenten laten zien die Almere rijk is.

Reigers Inn wil een plek zijn waar vrijheid voor experiment en verbinding mogelijk is. Dat gebeurt onder andere door try-outs van theater- en muziekvoorstellingen, het exposeren van outsider-art en het leggen van verbindingen tussen niet gelijk voor de hand liggende groepen. Op de opening aanstaande vrijdag is werk te zien van kunstenaars en ondernemers uit De Blauwe Reiger. De expositie is ook tussen 28 juni en 7 juli te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur. Art Loca speelt de om 19.00 uur de theatervoorstelling Crashtest 2.0 en er is een optreden van de band Cynbel. De avond wordt om 20.15 uur geopend door wethouder Frits Huis en acteur en motivational speaker Mo Hersi. Zowel voor de Crashtest 2.0 als de feestelijke opening is reserveren verplicht. Dit kan via reserveringen@reigers-inn.nl o.v.v. de events waar u bij wilt zijn (Crashtest en/of feestelijke opening). Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Reigers Inn.