ALMERE – Het jaar 2016 kent nog een paar dagen en dan sluiten we het af. De kerstvakantie staat voor de deur, de oliebollenkraam draait overuren en zowel in de stad als bij mensen thuis zie ik sfeervolle verlichting en versiering.

Met de feestdagen in aantocht wordt het ook weer drukker in de stad en in de parkeergarages. We doen allemaal nog even snel die éne boodschap of we halen de laatste cadeautjes. Op deze drukke dagen is het een uitgelezen kans voor inbrekers om toe te slaan. Laat daarom ook niets in uw auto achter.

Dit geldt ook voor de kerstdagen en Oud & Nieuw. De meesten van u zijn waarschijnlijk vrij. Inbrekers nooit. Met deze donkere dagen is het snel zichtbaar wie er thuis is en wie niet. En zeker met het knallen van het vuurwerk is het geluid van een ruit die wordt ingeslagen bijna niet hoorbaar.

Misschien willen de buren een oogje in het zeil houden. Of zet tijdschakelaars op uw lampen, zodat het net lijkt alsof u thuis bent. Haal uw waardevolle spullen, zoals een tablet, laptop en sieraden, uit het zicht. En laat niet op social media blijken waar u uw feestdagen doorbrengt. Die mooie foto van het heerlijke gerecht of die prachtige kerstboom kunt u ook plaatsen als u weer thuis bent.

Boven alles hoop ik dat u vooral geniet van deze periode van rust en bezinning. Namens het gemeentebestuur en alle medewerk(st)ers in het Stadhuis, wens ik u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017 vol voorspoed, gezondheid en geluk!

Ik verwelkom u graag op de nieuwjaarsreceptie op 2 januari in de KAF. Meer informatie, bijvoorbeeld over aanmelden, vindt u op www.almere.nl/nieuwjaar.