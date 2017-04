FC Almere stelt trainer Ligeon per direct op non-actief

ALMERE – Een ‘verstoorde werkrelatie’ is de reden dat Maurice Ligeon, trainer van de zaterdagselectie van tweedeklasser FC Almere, met onmiddellijke ingang op non-actief is gesteld. De slechte prestaties op het veld, FC Almere kwam de afgelopen weken nauwelijks meer tot winnen, hebben nu dus ook invloed op de situatie buiten het veld.

Overigens staan de verhoudingen binnen en buiten het veld volgens voorzitter Edo Westerbeek wel los van elkaar. ,,Sinds december zijn we al in overleg met Maurice om tot aanpassing van zijn salaris te komen. Hij heeft een contract voor onbepaalde tijd, maar wij hebben aangegeven dat zijn salaris teveel drukt op onze financiĆ«le situatie. We wilden dus met hem verder, maar dan voor een lager bedrag. En anders wilden we als vrienden, dus met een stevige ‘handshake’, uit elkaar.”

Besparen op salaris

Tot het schudden van handen kwam het uiteindelijk dus niet, want Ligeon nam volgens Westerbeek ‘met minder geen genoegen’. ,,Maurice vindt dat hij nog niet klaar is bij onze club en wil verder. Maar wij hebben die ruimte niet. Als club hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de gemeente en die heeft de duimschroeven nog steviger aangedraaid. We moeten nu zo snel mogelijk onze schulden aflossen. FinanciĆ«le speling is er dus niet meer. We moeten bezuinigen op salaris.”

Dat is volgens Westerbeek dan ook de enige reden waarom de twee partijen er nu niet met elkaar uitkomen. ,,Halverwege februari gaf Maurice plotseling aan dat hij niet meer met ons wilde praten, behalve in het bijzijn van zijn advocaat. Ik dacht dat we een goede verstandshouding hadden, maar op zo’n moment krijgt je vertrouwen natuurlijk wel een knauw. De onderlinge relatie raakte verstoord en dat zorgde meteen voor onrust binnen de spelersgroep. Uiteindelijk is de advocaat van Maurice gekomen en die eiste namens hem een afkoopsom. Wij hebben meteen aangegeven die niet te willen betalen. Als we er onderling niet uitkomen, zal er waarschijnlijk een rechtszaak komen.”

Nieuwe trainer

Maurice Ligeon was op moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar. Westerbeek laat desgewenst wel weten te vinden dat deze zaak ‘twee verliezers’ heeft. ,,Maar voor nu is het goed dat de spelers weer rust hebben. De trainingen en wedstrijdcoaching zullen worden overgenomen door Arno Splinter en Dennis Burgemeestre, maar ondertussen voeren we gesprekken met anderen om tot een nieuwe trainer te komen.”