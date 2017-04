Fans in de rij voor Jochem Myjer Fans trotseren de regen om een kaartje te bemachtigen voor de nieuwe show van Jochem Myjer. Foto: Studio Kastermans

Almere – Fans van Jochem Myjer stonden zaterdag bij KAF in de rij om kaarten te bemachtigen voor zijn nieuwe show ‘Adem in, adem uit’. Zij moeten nog wel even geduld hebben, want hij komt pas op 23 en 24 januari 2018 naar Almere, maar de voorpret kan alvast beginnen nu de tickets in ‘the pocket’ zijn. Kaarten waren alleen fysiek verkrijgbaar bij de theaterkassa en dus trotseerden de fans de regen om op tijd te zijn voor de beste plekken en niet mis te grijpen wanneer de verkoop om 13.00 uur van start ging.