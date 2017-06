Familie verdronken meisje richt stichting op

ALMERE – De familie van Diornyschya Belfor, het meisje dat vorig jaar verdronk in de Lage Vaart, heeft een stichting opgericht om ouders die het niet breed hebben financieel te ondersteunen bij zwemlessen voor hun kind.

Stichting Diornyschya Belfor is op dit moment bezig met het aanvragen van subsidies en de zoektocht naar donaties, zo staat op de website. ,,Zodra wij voldoende gelden ontvangen hebben zullen wij starten met het subsidiëren van zwemlessen in Almere. Het is nu al mogelijk om uw kind aan te melden via het aanmeldformulier op onze website.”

De tienjarige Diornyschya Belfor verdronk in juli vorig jaar in de Lage Vaart in Buiten. Het meisje was aan de rand van het water aan het spelen met vriendinnen en kwam in het water terecht. Diornyschya stond op dat moment op de wachtlijst voor zwemles.