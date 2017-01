Familie leeft en geniet mee met Almeerse Miss Nederland

ALMERE – Je dochter, kleindochter of zus zal maar Miss Nederland zijn. De familie van de Almeerse Zoey Ivory van der Koelen weet inmiddels hoe dat is. Ze leven en genieten met volle teugen met haar mee. Op dit moment is de 23-jarige Zoey op de Filipijnen, waar ze Nederland vertegenwoordigt bij de Miss Universe verkiezing.

„We hadden haar vandaag nog aan de lijn en ze vertelde dat de Missen daar echt als prinsessen worden behandeld”, vertelt moeder Willy. „Zo hebben ze een bezoekje gebracht aan een historisch stadje en ter gelegenheid daarvan was er zelfs een nationale feestdag uitgeroepen, zodat iedereen vrij was om er bij te kunnen zijn. Met rijen dik stonden ze langs de weg om ze te verwelkomen. Zoey was er gewoon door geëmotioneerd vertelde ze.”

„Kim Kötter van de Miss Nederland-organisatie had ons al verteld dat het daar veel meer leeft dan in ons nuchtere Nederland”, vult vader Carroll aan. „Dat geldt ook voor Amerika en de Nederlandse Antillen bijvoorbeeld. Mijn moeder is Antilliaans en Zoey heeft dus Antilliaans bloed. Op Curacao stond op de voorpagina van de krant gewoon een artikel met het bericht dat ze naast hun eigen Miss nóg een Miss hebben, met daarbij een foto van Zoey en haar beide oma’s.”

Premières

Niet alleen Zoey heeft inmiddels een uitgebreide garderobe voor alle speciale gelegenheden die ze als Miss Nederland mag bijwonen, ook haar familie heeft de nodige jurken en pakken moeten aanschaffen om aan haar zijde te staan op diverse rode lopers. Moeder Willy ging mee naar de premières van de musical Ciske de Rat en de film Hartenstrijd en vader Carroll naar het kerstcircus van Renz. Zus Whitney mocht mee naar de première van The Lion King. „Heel bijzonder om daar te staan tussen al die bekende Nederlanders”, vertelt zij. In tegenstelling tot haar zus hoeft zij eigenlijk niet zo nodig in de spotlights te staan. „Ik blijf liever op de achtergrond. We zijn wat dat betreft heel andere types”, lacht zij. „Ik heb echt bewondering voor de manier waarop Zoey voor de camera staat en praat, het gaat haar zo makkelijk af.”

Trotse oma

Zoey’s 85-jarige oma Riekie is ook enorm trots op haar kleindochter. „Ze is niet alleen een prachtige meid, maar heeft ook een lief karakter. Ze is mooi van buiten én van binnen. Maar ik hou van al mijn kleinkinderen evenveel hoor”, haast zij zich te zeggen. Vol trots kwam zij vorige week bij Almere Vandaag een stapel kranten halen waar haar kleindochter in stond. „Ik heb ook altijd de Miss Nederland-foto van haar bij me, die ik echt aan iedereen laat zien. En ik volg alles op de voet. In de krant, maar ook op Facebook.”

Zoey’s ouders en zus reizen maandag af naar de Filipijnen om de Miss Universe verkiezing bij te kunnen wonen. „We willen er zijn om Zoey te supporten en we hopen dat we ook bij de voorrondes kunnen zijn. Vooral de ronde in nationaal kostuum, waarbij ze een prachtige waterblauwe jurk draagt met een ronddraaiende molen op haar rug, gemaakt door een ontwerper uit LA.” Oma Riekie had ook heel graag meegegaan, maar durft de lange vliegreis en de warmte van het land vanwege gezondheidsredenen niet aan. „Gelukkig wordt de finale ’s nachts live uitgezonden op televisie, dus ik ga mijn wekkertje zetten.”

Finale live op FOX

De Miss Universe finale is op 29 januari. „Om half 8 ’s morgens zitten we daar straks al in onze galakleding, omdat ze het in Amerika prime time willen uitzenden”, vertelt moeder Willy. „We hopen dat Zoey in elk geval bij de top 15 eindigt, zodat ze de finaleshow mag lopen. Volgens de polls staat ze er goed voor, maar Zoey zelf is heel nuchter. Ze moet het wel opnemen tegen zo’n 85 Missen. Als het zover is zullen de zenuwen wel weer door ons lijf gieren, dat hadden we ook toen Zoey bij de top 3 overbleef tijdens de finale van Miss Nederland. Toen uiteindelijk haar naam werd genoemd als winnares was dat echt een emotioneel moment. Ik wil niet weten wat er door ons heen gaat als ze Miss Universe zou worden.” Dat zou bovendien betekenen dat ze voor een jaar naar Amerika vertrekt, iets waar vooral oma Riekie niet aan moet denken. „Wij zijn hoe dan ook trots op haar en ze is sowieso een geweldige ervaring rijker”, besluit de familie.

In Nederland wordt de finale live uitgezonden op FOX in de nacht van 29 op 30 januari om 2.00 uur.