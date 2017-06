Extra snelheidscontroles op Oostvaardersdijk en Hogering-Buitenring

Almere – Het Team Verkeer van de politie Midden-Nederland (Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek) gaat de komende periode extra snelheidscontroles houden op nieuw aangewezen trajectwegen, waaronder de N701 (Oostvaardersdijk Almere – Lelystad) en de N702 (Hogering – Buitenring Almere). Snelheid is op deze wegen de oorzaak van veel ongevallen.

De controles worden op verschillende manieren en verschillende tijden uitgevoerd. De verwachting is dat het aantal verkeersongevallen en ongevallen met zwaar lichamelijk letsel of dodelijke afloop worden teruggebracht. Tussentijds worden de resultaten steeds geëvalueerd. Op basis van die uitkomsten wordt de intensiviteit van de handhaving opgevoerd dan wel verminderd of wordt de keuze gemaakt een andere trajectweg aan te wijzen.

Het Verkeersteam van de politie handhaaft op overtredingen die de meeste slachtoffers maken: snelheid, rood licht, verkeersveelplegers, afleiding en alcohol. Elk jaar wordt een verkeersonveiligheidsanalyse gemaakt en wordt de inzet van de politie op de verkeersprioriteiten bepaald. De selectie gebeurt op basis van gegevens als het aantal overtredingen, het aantal ongevallen en snelheidsgegevens. Op basis van deze analyses wordt geselecteerd op welke wegen extra gecontroleerd moet worden op snelheid. Lees in het volledige nieuwsbericht van de politie op welke wegen nog meer extra wordt gecontroleerd.