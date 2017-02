Expositie ’We love Almere’ in Stadsarchief

ALMERE – ’We love Almere’, dat is de titel van de expositie die deze week werd geopend in het Stadsarchief Almere. Er zijn foto’s te zien die de Zweedse fotografe Margareta Svensson maakte in Almere. Een serie zwart-witfoto’s uit 1988 en een serie kleurenfoto’s uit 2016.

In 1988 kwam Svensson als fotografiestudente naar Nederland om een jaar aan de Rietveldacademie te studeren. Toen ze hoorde van het bestaan van een stad in de polder, die uit het niets ontstaan was en dan ook nog eens zes meter onder zeespiegel, raakte ze gefascineerd. Want hoe werk dat, een stad maken op de tekentafel voor mensen die er nog niet zijn? En hoe maak je zo’n stad leefbaar?

Meerdere malen reed Svensson van Amsterdam naar Almere om te gaan fotograferen. Stadsarchief Almere besloot vorig jaar om de fotografe – inmiddels gevestigd in Amsterdam – te vragen om opnieuw naar Almere te komen en de stad te fotograferen met de blik van nu. Ditmaal met de nadrukkelijke wens om de mensen in hun omgeving vast te leggen.

,,Terug in Almere was ze aangenaam verrast. De nieuwe foto’s zijn stuk voor stuk prachtige beelden geworden van Almeerders in hun eigen stad”, aldus Henriette Fuhri Snethlage van Stadsarchief Almere. ,,Wij niet alleen heel enthousiast over de foto’s, maar ook over de trots waarmee de Almeerders poseren. Alsof ze zeggen”ik ben op mijn plaats in Almere.”

De tentoonstelling ’We love Almere’ is nog tot september te zien in het Stadsarchief aan de Stadhuispromenade.