Expositie Rebirth geopend in Reigers Inn

ALMERE – De tweede expositie in de Reigers Inn aan het Weerwaterplein, Rebirth, is zondag feestelijk geopend. Op initiatief van kunstenaar Majeed Saeeyan tonen zes kunstenaressen met een Iraanse achtergrond hun werk.

De expositie is vernoemd naar een gedicht van de Iraanse dichteres F. Farrokhzad. Zij zette flinke woorden op papier om de kracht van de vrouw te benadrukken. Dit was tevens het doel van Saeeyan: de kracht van de (Iraanse) vrouw onder de aandacht brengen. De zes kunstenaressen hebben bijzondere werken neergezet die ieder tot hun eigen verbeelding spreken, variërend van fotografie en schilderijen tot beelden. De opening trok een divers publiek en werd ingeleid door Aurelia Ebbe, Flevolandse Zakenvrouw van 2016. Bezoekers werden vervolgens getrakteerd op een mini-concert van het Shandiz Ensemble die alle werken in de expositie kracht bijzette met robuuste en doordringende Perzische klanken.

Rebirth is tot 12 maart iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur te bezoeken. Entree: 3,50 euro. Meer informatie: www.reigers-inn.nl.