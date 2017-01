ALMERE – In de Goede Rede-kerk wordt zaterdag 14 januari de expositie ’40 jaar kerk in Almere Haven’ geopend.

Goede Rede, één van de iconen van Almere, werd in de beginjaren ook wel spottend ‘de patatzak’ genoemd. De naam van de kerk komt uit het bijbelboek Handelingen, waarin de apostel Paulus naar Italië vaart. De wind is hard en de zee onrustig. Ze varen onder Kreta langs en komen aan bij de plaats met de naam ‘Goede Rede’. Een goede plek om rust te vinden na de storm. Een veilige haven. Dit verhaal is ook op de muurschildering van de kerk terug te zien.

Er gebeurt veel in het kerkgebouw. In de eerste plaats zijn er de kerkdiensten (Oecumenisch, Protestants, Rooms Katholiek, Joods Liberale Gemeente, Doopsgezinden, Vietnamezen, Antilianen, Iraniërs, Hart van Haven), maar er zijn bijvoorbeeld ook vergaderingen, koorrepetities en -uitvoeringen, koffieochtend,en exposities en concerten. Verder inden er trouwerijen plaats met recepties, maar ook begrafenissen. Maandelijks komen er ruim 1500 mensen over de vloer.

De foto-expositie ’40 jaar kerk in Almere Haven’ is tot en met 5 maart te bekijken. De openingshandeling wordt zaterdag 14 januari om 16.00 uur verricht door Arjan Visser en Leendert Verbaas, beiden de jongste zoon van de eerste voorgangers Visser en Verbaas, die in december 1976 aan hun taak begonnen. De opening wordt muzikaal opgeluisterd door het koor Cantate. ’s Avonds is er nog gelegenheid tot het bijwonen van een concert van Fuse (zie voor meer informatie: www.goederedeconcerten.nl).