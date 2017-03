Excuus politie rond incidenten Kruidenwijk

ALMERE – De politie heeft de bewoners in de Kruidenwijk waar enkele weken geleden de ramen van in werden gegooid excuus aangeboden voor hun manier van handelen. De bewoners vonden namelijk dat ze niet gehoord werden en hen niets werd verteld. ,,Dat had anders gekund en daar hebben we sorry voor gezegd”, aldus Famke van Spaendonk, sector hoofd bij de politie in Almere, donderdagavond tijdens de politieke markt.

Over de drie incidenten waren door de VVD en PVV vragen gesteld en die werden donderdag in het stadhuis met burgemeester Franc Weerwind en Van Spaendonk besproken. Vooral de communicatie onderling en de momenten waarop de burgemeester en het sectorhoofd werden geïnformeerd waren daarbij volgens onder andere Ulysse Elian van de VVD van belang. ,,Het is in de Kruidenwijk gebeurd. Door jongens die ook vorig jaar bij de onrusten betrokken waren. Dan zou je toch verwachten dat het sectorhoofd en de burgemeester direct op de hoogte worden gebracht en er actie ondernomen gaat worden. Nu is dat pas later gedaan. Mij lijkt het dat er vanwege de gevoeligheid sneller opgeschaald had moeten worden”, aldus Elian die daarin werd gesteund door Ramona Aukes van de PVV.

,,We hebben 37.000 meldingen per jaar. Ik word niet overal van op de hoogte gebracht, maar we hebben gesproken met de bewoners en er is excuus gemaakt met betrekking tot de communicatie. Daar leren we weer van”, zo gaf Weerwind aan.

De politie pakte overigens redelijk snel na de incidenten drie verdachten op. Daarvan is één zaak geseponeerd, één een Halttraject ingegaan en één doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en die verdachte zal zich dus waarschijnlijk voor de rechter moeten verantwoorden.

Vorig jaar was het een tijd onrustig in Kruidenwijk door een groep jongeren. Zij gooiden onder meer stenen naar bussen van Connexxion die daardoor enige tijd niet meer alle haltes in de wijk aandeden.