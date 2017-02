Excuses, infoavond en onderzoek gevolgen rond Oranjehuis Poort

ALMERE – Wethouder Froukje de Jonge heeft excuses aan de bewoners rond de Roald Amundsenstraat in Poort aangeboden voor de communicatie en informatievoorziening rond de bouw van het Oranjehuis in hun buurt. Ook komt er een infoavond en wil De Jonge een onderzoek naar eventuele nadelige gevolgen.

Het complex, een woontoren van 25 meter hoog, is een opvanghuis voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, het zorgt er voor dat de woningen van de bewoners door hun klimaatneutrale zonnewoningen letterlijk in de schaduw zet. Meerdere bewoners spraken donderdagavond in, tijdens het door de PVV op de agenda gezette onderwerp, en lieten onder meer merken dat ze en niet op de hoogte waren gebracht en dat ze financiële schade verwachten omdat de zon hun zonnepanelen grote delen van de dag niet meer bereikt. ,,We zijn van mening dat we nader moeten onderzoeken of het gevolgen heeft voor de financiële gevolgen. Dat willen we bespreken met hen die er mee te maken hebben. Dat kan een onafhankelijk onderzoek zijn, maar misschien ook op een andere manier. Het zal waarschijnlijk gaan leiden tot een gesprek over hoe eventueel nadelige gevolgen gecompenseerd gaan worden”, zo gaf De Jonge aan.

,,Dit is echt een blunder van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en die moeten zich schamen”, gaf D66-gemeenteraadslid Rob van de Kamp aan over de ontstane situatie. ,,Ik moet er echt van huilen. Het is echt een hele grote misser”, verwoorde Zoubida Bouljhaf van GroenLinks haar gevoel. ,,Bewoners is bij de koop een heel ander verhaal verteld over de intentie van het gebied. En het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd. Dat is kwalijk en dat dan de overheid op een bepaalde manier, door een vorm van machtsmisbruik, de situatie veranderd dat vinden wij één van de ergste dingen die je kunt doen met de bewoners. De gemeente is op zijn minst nalatig geweest. Dat is heel erg kwalijk”, analyseerde Irene van Hooff van de VVD wat haar betreft de situatie.

Of er juridische gevolgen, en of er wettelijk juist is gehandeld kon de Jonge donderdagavond niet aangeven. ,,We moeten dat zorgvuldig bekijken en ik hoop dat er zo spoedig mogelijk op terug te komen. De juridische positie van de gemeente en de omwonenden heeft wel prioriteit.”

Chris Jansen van de PVV wacht de beantwoording van De Jonge af of er wat hem betref, als indiener van het agendavoorstel, een politiek gevolg komt.