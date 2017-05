Ernstige verkeershinder op A1 en A6

ALMERE – Automobilisten die dit weekend vanuit Almere richting Amsterdam willen, moeten weer rekening houden met ernstige verkeershinder. De A6 is het hele weekend afgesloten in de richting van Amsterdam tussen Almere Stad-West en Muiderberg. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd die kan oplopen tot 60 minuten, zo meldt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat werkt van vrijdagavond 26 mei 21.00 uur tot maandagochtend 29 mei voor de ochtendspits aan de A1 en de A6. Een deel van de A6 richting Amsterdam is hierdoor het hele weekend afgesloten. Ook de verbindingsweg van de A6 vanuit Almere naar de A1 richting Amersfoort is nog dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A6, A27 en A1.

Op de A1 richting Amsterdam is van vrijdagavond 21.00 uur tot zaterdag 09.00 uur tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen slechts één rijstrook beschikbaar. Dit is ook het geval van zaterdag 21.00 uur tot zondag 10.00 uur.

De A1 en A6 vanuit Amsterdam richting Amersfoort en Almere zijn gewoon open voor het verkeer.

Vanaf maandagochtend, voor de ochtendspits, kunnen weggebruikers vanuit Amersfoort en Almere weer volledig gebruik maken van de A1 en de A6 richting Amsterdam. Op de A6 vanuit Almere zijn dan twee nieuwe extra rijstroken beschikbaar en de nieuwe verbindingsweg naar de A1 richting Amersfoort is dan weer open.

De knooppunten Muiderberg en Diemen worden versneld aangelegd, zo meldt Rijkswaterstaat. „Beide knooppunten zijn voor komende zomer klaar in plaats van voor de kerst, waardoor de doorstroming op de A1 en A6 sneller verbeterd. Voor het zover is, moet er veel werk worden verzet aan beide knooppunten, met flink wat hinder voor weggebruikers tot gevolg. Gedurende meerdere weekenden is er sprake van minder capaciteit of afsluitingen. Ook vinden tot oktober 2017 werkzaamheden plaats aan de wisselbaan.”

Kijk voor meer informatie over alle werkzaamheden de komende tijd op de website van Rijkswaterstaat.