Ernstige verkeershinder door werkzaamheden op A6 en A1

ALMERE – Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor ernstige verkeershinder komend weekend. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort en Almere is van vrijdagavond 28 april 21.00 uur tot maandagochtend 1 mei 05.00 uur dicht. Ook de verbinding tussen Amersfoort en Almere is dit weekend in beide richtingen afgesloten. Er is ook geen treinverkeer tussen Weesp en Almere. De NS zet bussen in.

Verkeer van Amsterdam richting Almere en Amersfoort wordt omgeleid via Utrecht (A2-A12-A27). Verkeer van Almere en Amersfoort richting Amsterdam ondervindt geen hinder. Verkeer van Almere richting Amersfoort en vice versa wordt omgeleid via de A27. De dorpskernen van Muiden en Muiderberg zijn afgesloten. De extra reistijd voor weggebruikers en treinreizigers kan volgens Rijkswaterstaat oplopen van 15 tot 60 minuten.

Ook de afslag Almere Haven is komend weekend in beide richtingen dicht. Vanaf 1 mei ligt er een extra (derde) rijstrook op de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Stad. Omdat de rijbanen smaller worden, wordt de snelheid daar aangepast van 120 naar 100 kilometer per uur tot aan Almere Buiten-Oost.

Gewijzigde situatie na 1 mei

Vanaf maandag 1 mei 05.00 uur is de rijrichting op de A1 vanuit Amsterdam gewijzigd. Automobilisten moeten op de A1 bij Muiderberg voortaan rechts aanhouden voor Amersfoort en links voor Almere. Dat is nu nog andersom.

De verbinding van Almere (A6) naar Amersfoort (A1) is na 1 mei overigens nog vier weken dicht.

Livecrowd

In het weekend van 28 april t/m 1 mei wordt er tijdens de werkzaamheden op de A1 en A6 gebruik gemaakt van Livecrowd. Livecrowd wordt voor, tijdens en na de weekendafsluiting ingezet om de weggebruiker van alle informatie te voorzien. Belangrijk hierin is dat Livecrowd ervoor zorgt dat weggebruikers voorafgaand aan hun reis de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plaats ontvangen via WhatsApp, Facebook en/of Twitter) via www.livecrowd.io/hinderweekend.