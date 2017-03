ALMERE – Een jongen op een scooter is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op het Binnenhof in Almere Haven.

Er werd een traumateam opgeroepen, maar deze hoefde niet in te grijpen. Ambulancepersoneel heeft de jongen gestabiliseerd. Hij is vervolgens met spoed naar het AMC in Amsterdam gebracht. De politie heeft de oversteek afgezet voor verder onderzoek.