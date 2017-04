Erepenning voor oprichter stichting Begeleid Wonen Autisme

ALMERE – John Aleman heeft de Almeerse erepenning ontvangen voor zijn grote inzet voor jongeren vanaf 18 jaar met de diagnose van een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Hij kreeg de onderscheiding woensdag uitgereikt door burgemeester Franc Weerwind.

Aleman is de oprichter van de stichting Begeleid Wonen Autisme Nederland. Eén van de aspecten die bij het volwassen worden hoort, is de weg naar zelfstandigheid. Maar sommige jongeren met autisme hebben een geheel traject naar zelfstandig wonen afgelegd, om er vervolgens tegenaan te lopen dat er geen mogelijkheid blijkt om daadwerkelijk zelfstandig te gaan wonen in Almere. Het idee van John om deze jongeren een goed onderdak te geven en om te kunnen lobbyen binnen de gemeente Almere heeft ertoe geleid dat Aleman in 2008, uit eigen middelen, de stichting Begeleid Wonen Autisme Nederland heeft opgericht. Deze stichting heeft als doelstelling deze groep te ondersteunen in het zoeken en vinden van geschikte woonruimte. Ondertussen, vele presentaties, workshops, bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen verder, heeft zijn inzet ervoor gezorgd dat binnenkort de eerste paal van nieuw te bouwen woningen voor begeleid wonen in Almere Buiten de grond in gaat.