Erepenning voor onderwijzeres Hieke Wagenaar

ALMERE – Wethouder Froukje de Jonge heeft vrijdag de Almeerse Erepenning uitgereikt aan Hieke Wagenaar, één van de eerste leraressen in Almere.

Wagenaar heeft veertig jaar in het onderwijs gewerkt. Ze begon in 1977 als hoofdleidster op kleuterschool De Polderhof in Haven. In 1980 maakte ze vervolgens de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens haar werk als remedial teachter op het Echnaton heeft mevrouw Wagenaar zich ingezet voor leerlingen met dyslexie, leerproblemen en leerachterstanden. Ook werkte zij geregeld mee aan onderzoeken ten behoeve van dyslectische leerlingen. Dankzij haar inzet konden leerlingen met dyslexie profiteren van een nieuwe aanpak en nieuwe apparatuur. Voor al haar inzet kreeg mevrouw Wagenaar vrijdag de Almeerse Erepenning.